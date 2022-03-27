Самедов считает полезными учебно-тренировочные сборы сборной России

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Самедов ответил на вопрос об учебно-тренировочных сборах национальной команды.

«Все меняется, ребята не должны забывать требования. Тренерский штаб не должен забывать общаться с ребятами, проведенная неделя, наверное, всем пошла на пользу», — цитирует Самедова ТАСС.

Напомним, из-за того, что сборную России отстранили от международных соревнований, РФС совместно с тренерским штабом национальной команды принял решение провести учебно-тренировочные сборы.

Вчера, 26 марта сборная России сыграла против молодежной команды и победила со счетом 1:0. Единственный гол забил нападающий «Динамо» Константин Тюкавин.