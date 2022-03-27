Гол Глушакова с пенальти принес победу «Химкам» над «Локомотивом»

На стадионе «Родина» в Химках завершился товарищеский матч, в котором местная команда с минимальным счетом победила «Локомотив».

Единственный гол в матче забил полузащитник и капитан подмосковного клуба Денис Глушаков, реализовав пенальти на 26-й минуте.

«Локомотив» после 22 туров набрал 34 очка и расположился на шестом месте в турнирной таблице РПЛ. В 23-м туре «Локо» сыграет в московском дерби против «Спартака» 3 апреля.

«Химки» замыкают турнирную таблицу с 18 очками. Команда в рамках 23 тура сыграет на выезде против «Рубина» 1 апреля.