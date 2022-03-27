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«Аякс» знал о криминальных связях Промеса с наркоторговцами

27 Марта 2022 • 17:18 Комментировать

Амстердамская полиция предупреждала руководство «Аякса» о криминальных связях Квинси Промеса, сообщает Voetbalzone со ссылкой на Het Pаrool.

Генеральный директор команды Эдвин ван дер Сар лично беседовал с органами правопорядка. Однако ни руководство клуба, ни полицейские не смогли предотвратить попадание Промеса в громкий скандал в 2020 году. Напомним, в СМИ появилась информация о том, что голландец в 2020 году нанес ножевые ранения.

Сообщается, что полиция сообщала руководству «Аякса» о том, что Промес вероятнее всего, участвует в доставке и сбыте запрещенных веществ.

Ранее стало известно, что полузащитник «Спартака» подозревается в торговле запрещенными веществами и причастен к приобретению 4 тонн наркотических веществ.  

Промеса готовы арестовать, но Россия не выдает футболиста правоохранительным органам Нидерландов.


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Аякс РПЛ Джери Промес
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