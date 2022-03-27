Колосков считает полезным проведение матча сборной России против молодежной команды

Почетный президент РФС (Российского футбольного союза) Вячеслав Колосков выразил мнение, что сборная России извлекла пользу из матча против молодежной сборной.

В интервью ТАСС Колосков заявил, что для сборной России есть преимущества в проведении матча с молодежной командой. Специалист сделал такой вывод после слов футболистов. По словам эксперта, Валерий Карпин наигрывает тактические схемы, чтобы в случае возвращения России на мировую арену, сборная была готова к конкуренции.

Сборная России в товарищеском матче победила молодежную команду со счетом 1:0. Единственный мяч забил нападающий «Динамо» Константин Тюкавин.