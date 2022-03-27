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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Колосков считает полезным проведение матча сборной России против молодежной команды

27 Марта 2022 • 16:32 Комментировать

Почетный президент РФС (Российского футбольного союза) Вячеслав Колосков выразил мнение, что сборная России извлекла пользу из матча против молодежной сборной.

В интервью ТАСС Колосков заявил, что для сборной России есть преимущества в проведении матча с молодежной командой. Специалист сделал такой вывод после слов футболистов. По словам эксперта, Валерий Карпин наигрывает тактические схемы, чтобы в случае возвращения России на мировую арену, сборная была готова к конкуренции.

Сборная России в товарищеском матче победила молодежную команду со счетом 1:0. Единственный мяч забил нападающий «Динамо» Константин Тюкавин.


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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Вячеслав Колосков Молодёжная сборная России
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