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Агент Малкома и Клудиньо предположил, что футболисты вернулись в Россию

27 Марта 2022 • 16:21 Комментировать
Сочи
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Зенит
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03.04 19:00

Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитников «Зенита» Малкома и Клаудиньо сообщил о том, что футболисты вероятнее всего, уже вернулись в Россию.

«Думаю, Малком и Клаудиньо уже вернулись в Россию. У них все в порядке», — сказал агент Sport24.

Во время международной паузы оба футболиста покинули Россию. В нынешнем сезоне Малком смог отличиться семь раз и отдал столько же голевых передач в 27 матчах          за «Зенит» во всех турнирах. Клаудиньо в 24 встречах забил 9 голов и отдал 4 результативных передач.

«Зенит» в 23-м туре сыграет на выезде против «Сочи», встреча пройдет 3 апреля, начало – в 19:00 мск.


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Евро-Футбол.Ру,
Зенит РПЛ Малком Клаудиньо
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СОЧИ ЗЕНИТ
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