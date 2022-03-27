Агент Малкома и Клудиньо предположил, что футболисты вернулись в Россию

Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитников «Зенита» Малкома и Клаудиньо сообщил о том, что футболисты вероятнее всего, уже вернулись в Россию.

«Думаю, Малком и Клаудиньо уже вернулись в Россию. У них все в порядке», — сказал агент Sport24.

Во время международной паузы оба футболиста покинули Россию. В нынешнем сезоне Малком смог отличиться семь раз и отдал столько же голевых передач в 27 матчах за «Зенит» во всех турнирах. Клаудиньо в 24 встречах забил 9 голов и отдал 4 результативных передач.

«Зенит» в 23-м туре сыграет на выезде против «Сочи», встреча пройдет 3 апреля, начало – в 19:00 мск.