Петржела считает, что российские клубы не будут допущены до еврокубков в следующем сезоне

Экс-наставник питерского «Зенита» Властимил Петржела в разговоре с журналистами оценил шансы российских клубов на допуск в еврокубки в следующем сезоне.

Петржела сказал Sport24, что сейчас в Европе стараются отказываться от любого упоминания России, так что с трудом можно представить себе российские клубы в Лиге чемпионов в ближайшее время. Властимил отметил, что, скорее всего, российские клубы вообще не будут допущены до еврокубков в следующем сезоне.

Напомним, что руководители ФИФА и УЕФА отстранили российские команды и сборную от участия в международных матчах из-за ситуации на Украине.