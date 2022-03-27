Бывший игрок краснодарской «Кубани» Александр Чугунов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал нынешнее положение российского футбола.

- Нас пытаются этими санкциями от всего отстранить, а нам хотелось бы побольше футбола, но футбола настоящего. Обязательно нужен спортивный принцип. Чтоб не пропал смысл, чтоб люди не перестали биться за призовые, за спасение от вылета. Я думаю, с учётом данной обстановки расширение Премьер-лиги стало бы нормальным решением, тем более что будут играть наши российские игроки, молодёжь. Как говорили раньше футболисты и тренеры, самая плохая игра лучше самой хорошей тренировки. Мы уже имеем опыт, как действовать в подобных ситуациях. Раньше у нас не было полей, не было мячей, не было легионеров, а были свои футболисты и были результаты, тренера снимали за второе место в Европе.

Учитывая качество нынешних легионеров, не стоит ждать падения уровня РПЛ. Если брать «Спартак», то там такие легионеры, что на них смотреть жалко. На Промеса и на других. А на «Краснодар» смотреть сейчас гораздо приятней. Там молодые ребята бьются и сражаются на поле. Может, с точки зрения мастерства они кому-то уступают, но в плане желания и самоотверженности им не откажешь. Самый великий мастер, но без души, ничего собой не представляет по сравнению с человеком, который умеет меньше, но хочет больше. Как говорится, худа без добра не бывает. Мы что, не можем среди 150 миллионов человек найти хороших игроков для Премьер-лиги? Это зависит от отношения к людям и их отношения к делу. Если для игроков не всё решают деньги и если у них есть какой-то клубный патриотизм, это хороший знак.