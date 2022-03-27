Газизов о ситуации с легионерами в «Уфе»: Общаемся с ними каждый день и держим руку на пульсе

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал журналистам о том, как в клубе обстоят дела с легионерами.

Газизов сказал «Спорт-Экспрессу», что на данный момент ни один из легионеров не выразил желание покинуть уфимскую команду. Функционер отметил, что представители «Уфы» почти каждый день общаются с иностранными футболистами и держат руку на пульсе. Гендиректор «Уфы» добавил, все игроки работают в штатном режиме и готовятся к следующему матчу РПЛ.

Напомним, что на данный момент «Уфа» занимает 15-ю строчку в российском чемпионате.