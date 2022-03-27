Ткаченко: Переговоры с зарубежными клубами по поводу трансфера Бакаева шли позитивно

Известный футбольный агент Герман Ткаченко рассказал журналистам о том, мог ли полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев перебраться в какой-нибудь европейский клуб.

Ткаченко сказал «Чемпионату», что этой зимой переговоров с европейскими командами по поводу перехода Бакаева не было, так что верить слухам о сорвавшемся переходе в «Сассуоло» не стоит. Агент отметил, что сейчас говорить про переезд российского игрока в Европу наивно и глупо, но переговоры с зарубежными клубами действительно шли, и шли они довольно позитивно. Герман добавил, что не любит говорить о сделках, которые в итоге так и не состоялись.

Напомним, что до этого в прессе появилась информация о том, что этой зимой Зелимхан Бакаев мог перебраться в Серию А.