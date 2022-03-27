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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Павел Стипиди: «Запад зачехлил бы наш футбол даже без спецоперации» эксклюзив

27 Марта 2022 • 12:14 Комментировать (4)

Российский футбольный селекционер и функционер Павел Стипиди, занимавший различные должности в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился своим мнением об отстранении российских команд от международных турниров.

- Деятели из УЕФА и ФИФА приезжали к нашему президенту, жали ему руки и везде высказывались, как здорово Россия проводила чемпионат мира и другие большие матчи. А сегодня они нас просто зачехлили, но не надо из-за этого посыпать голову пеплом. Московские клубы и олигархи не увидят вживую большой футбол – какая потеря! Сейчас перед нами стоит другая задача. Даже если бы не было этой специальной операции, Запад зачехлил бы наши команды всё равно. Так как футбол – это спорт номер один в мире, и они его оставили на закуску. Это моё мнение.

Какая сейчас у нас задача? Закатить рукава и заняться футболом, привести его наконец в порядок во всех сферах. Дайте дорогу молодым специалистам! Мне 65 лет, а если было бы меньше, я бы первый показал, как надо работать на благо футбола. Нужно заниматься, а не рассказывать басни, и тогда всё станет на круги своя.

Даже в 2010 – 2015 годах, когда я активно работал в футбольной сфере, я не видел, чтобы в российских клубах были иностранные тренеры по физической подготовке, спортивные директоры, массажисты, врачи. А потом за семь лет они всё заполонили. Оказывается, великий Цорн помогал «Спартаку», а сейчас помогает развалить «Локомотив». Приглашают Ваноли, который раньше никого не тренировал, Гисдоля, который был в нижней части таблицы Бундеслиги. При этом наши специалисты не тренируют в Англии, Германии, Испании, Италии, Франции. Разве что Черчесов в Венгрии. А из футболистов в Европе играют только Головин и Миранчук. Черышев уже почти закончил. И что ж никто не спрашивает, почему так?

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Евро-Футбол.Ру,
ФИФА УЕФА Павел Стипиди
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