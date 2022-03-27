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Экс-вратарь ЦСКА Новосадов: У Чепчугова что-то сломалось в голове

27 Марта 2022 • 11:31 Комментировать

Бывший вратарь столичных «армейцев» Андрей Новосадов в разговоре с журналистами высказался по поводу ещё одного экс-голкипера ЦСКА Сергея Чепчугова.

Новосадов сказал «Матч ТВ», что лично не знаком с Чепчуговым, но несколько раз читал сообщения вратаря в социальных сетях. Андрей отметил, что ничего в итоге не понял и довольно быстро потерял интерес. Экс-голкипер добавил, что у Чепчугова явно что-то сломалось в голове.

Напомним, что Сергей Чепчугов несколько месяцев назад объявил о том, что завершает карьеру и собирается спасти мир от армагеддона. Последним клубом голкипера был красноярский «Енисей-2».

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Сергей Чепчугов Андрей Новосадов
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