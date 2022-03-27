Тюкавин расстроен уходом Воронина из «Динамо»

Молодой российский форвард «Динамо» и сборной России Константин Тюкавин рассказал журналистам о том, что он очень расстроен уходом Андрея Воронина из московской команды.

Тюкавин сказал «Спорт-Экспрессу», что не может ничего сказать по поводу возможного ухода из «Динамо» Себастьяна Шиманьски или Сандро Шварца, так как во время сборов российской сборной с ними не общался. Константин отметил, что он очень расстроился из-за ухода Воронина, без которого в команде теперь какая-то совсем другая атмосфера.

Напомним, что Андрей Воронин покинул московский клуб из-за ситуации на Украине.