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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тюкавин расстроен уходом Воронина из «Динамо»

27 Марта 2022 • 09:13 Комментировать

Молодой российский форвард «Динамо» и сборной России Константин Тюкавин рассказал журналистам о том, что он очень расстроен уходом Андрея Воронина из московской команды.

Тюкавин сказал «Спорт-Экспрессу», что не может ничего сказать по поводу возможного ухода из «Динамо» Себастьяна Шиманьски или Сандро Шварца, так как во время сборов российской сборной с ними не общался. Константин отметил, что он очень расстроился из-за ухода Воронина, без которого в команде теперь какая-то совсем другая атмосфера.

Напомним, что Андрей Воронин покинул московский клуб из-за ситуации на Украине.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Андрей Воронин Константин Тюкавин
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