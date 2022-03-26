Галактионов заявил об амбициях стать главным тренером сборной России

Главный тренер российской молодежной команды Михаил Галактионом признался, что хотел бы возглавить основную сборную России.

«Амбиции стать главным тренером основной сборной есть всегда. Для меня работа в любой сборной вершине», — цитирует Галактионова «Матч ТВ».

37-летний специалист возглавил молодежную сборную России зимой 2019 года. Осенью 2020 года молодежка под его руководством вышла в групповой этап чемпионата Европы, но там российские футболисты показали неудачный результат и завершили выступление на групповом этапе.