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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Галактионов признался, почему Сперцян выбрал играть в сборной Армении, а не России

26 Марта 2022 • 20:11 Комментировать

Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов объяснил, почему полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян решил выступать за Армению, а не за Россию.

«Джикия и Самедов имели разные корни, но терпели и ждали шанса», — цитирует Галактионова «Чемпионат».

21-летний Сперцян является воспитанником «Краснодара». Он дебютировал за основную команду в прошлом сезоне. В нынешнем чемпионате он стал основным игроком «быков», сыграв за команду 19 матчей, в которых он забил 6 мячей и отдал две голевые передачи.


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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Михаил Галактионов Эдуард Сперцян
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