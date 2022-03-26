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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Галактионов дал совет Захаряну, чтобы он не стал новым Кокориным

26 Марта 2022 • 19:46 Комментировать

Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов дал совет Арсену Захаряну, чтобы он не стал новым Кокориным.

«Все будет хорошо, если у него будут люди, которые будут подкасзывать и оберегать, плюс правильное отношение к себе, ментально игрок должен быть профессиональным», — сказал Галактионов «Спорт-Экспрессу».

Галактионов добавил, что очень много зависит от общения. Если молодой футболист преодолеет все преграды, имеется ввиду соблазны. Если он сумеет себя контролировать, то все будет в порядке.

Арсену Захаряну 18 лет, он дебютировал за основную команду «Динамо» в прошлом сезоне. В текущем розыгрыше чемпионата России Захарян принял участие в 21 матче, забил 5 голов и отдал 5 голевых передач.

Накануне российского полузащитника исключили из Топ-11 молодых футболистов мира.  


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Динамо Москва Александр Кокорин РПЛ Арсен Захарян
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