Галактионов дал совет Захаряну, чтобы он не стал новым Кокориным

Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов дал совет Арсену Захаряну, чтобы он не стал новым Кокориным.

«Все будет хорошо, если у него будут люди, которые будут подкасзывать и оберегать, плюс правильное отношение к себе, ментально игрок должен быть профессиональным», — сказал Галактионов «Спорт-Экспрессу».

Галактионов добавил, что очень много зависит от общения. Если молодой футболист преодолеет все преграды, имеется ввиду соблазны. Если он сумеет себя контролировать, то все будет в порядке.

Арсену Захаряну 18 лет, он дебютировал за основную команду «Динамо» в прошлом сезоне. В текущем розыгрыше чемпионата России Захарян принял участие в 21 матче, забил 5 голов и отдал 5 голевых передач.

Накануне российского полузащитника исключили из Топ-11 молодых футболистов мира.