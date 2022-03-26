Галактионов – о матче со сборной России: «Могли сыграть вничью»

Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов считает, что его команда могла сыграть вничью или вовсе выиграть у основной команды.

«Если брать игру, то второй тайм выглядел сбалансированно, лучше. Могли сыграть вничью, а то и выиграть», — цитирует тренера Sport24.

Сборная России проводит учебно-тренировочные сборы в Новогорске. Из-за санкций УЕФА и ФИФА, которые не позволяют играть национальной команде в международных соревнованиях, руководство РФС приняло решение провести матч между взрослой и молодежной командами.

Основная команда победила со счетом 1:0, единственный гол забил нападающий Константин Тюкавин.