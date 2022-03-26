Карпин: «Слышал позыв, что нас скоро должны вернуть»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин после победы в контрольном матче над молодежной командой (1:0) высказался на потенциальное возвращение России в мировой футбол.

«Каждый день все меняется. Я тоже слышал посыл, что нас должны скоро вернуть. Но 100% уверенности никто не даст», — приводит слова Карпина Sport24.

В начале марта ФИФА и УЕФА совместно выступили с заявлением о недопущении российских клубов и сборную к международным соревнованиям. Таким образом, национальная команда не выступит на чемпионате мира в Катаре.