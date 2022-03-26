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Тюкавин прокомментировал победу сборной России над молодежной в контрольном матче

26 Марта 2022 • 18:53 Комментировать

Форвард «Динамо» и сборной России Константин Тюкавин, гол которого сегодня принес победу основной команде над молодежной, оценил свое выступление.

После матча Тюкавин заявил журналистам, что этот сбор нужен был для того, чтобы вспомнить требования главного тренера Валерия Карпина. Нападающий подчеркнул, что в расположении сборной игроки каждое утро отчитываются о своем физическом состоянии.

Тюкавин в текущем сезоне сыграл 25 матчей за «Динамо», в которых отметился семью голами и отдал четыре голевые передачи.


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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Сборная России Константин Тюкавин
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