Сборная России победила молодежную команду на учебно-тренировочных сборах

Сегодня, 26 марта прошел матч между основной командой сборной России и молодежной. Встреча завершилась победой первых со счетом 1:0.

Победу взрослой команде принес нападающий «Динамо» Константин Тюкавин. После подачи с углового Зелимханом Бакаевым, форвард сумел обработать мяч в штрафной и поразил ворота соперника ударом пяткой.

В конце первого тайма повреждение получил Дмитрий Баринов.

Во втором тайме Иван Сергеев не смог увеличить преимущество своей команды. Он вышел один на один с голкипером, обвел его, но с острого угла не смог поразить ворота.

Команда главного тренера основной команды Валерия Карпина оба тайма провела в разных составах.

1-й тайм: Сафонов, Заика, Дивеев, Осипенко, Терехов, Фомин, Баринов, Жемалетдинов, Бакаев, Тюкавин, Мостовой.

2-й тайм: Шунин, Самошников, Чистяков, Джикия, Круговой, Кучаев, Глебов, Кузяев, Сутормин, Сергеев, Зиньковский.

Сборная России проводит учетно-тренировочный сбор в Новогорске. Национальная команда не сыграет в отборе на чемпионат мира, в связи с этим было принято решение провести данные сборы, которые продлятся до 29 марта.