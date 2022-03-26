Гаврилов считает, что «Спартак» опустится еще ниже в турнирной таблице, если уйдет Мозес

Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов отреагировал на интерес «Бёрнли» к полузащитнику Виктору Мозесу.

В интервью «Чемпионату» Гаврилов заявил, что после ухода Мозеса «Спартак» может опуститься в турнирной таблице РПЛ еще ниже. По мнению бывшего футболиста, если полузащитник покинет клуб, то ослабится еще одна позиция.

Ранее «Бёрнли» пытался подписать 31-летнего Мозеса, но АПЛ отклонила этот трансфер.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги Мозес провел 26 матчей, в которых забил два мяча и отдал четыре голевые передачи.