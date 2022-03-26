Юри Алберто вернулся в расположение «Зенита»

Агент нападающего «Зенита» Юри Алберто Андре Кьюри сообщил, что его клиент вернулся в расположение питерского клуба после перерыва на матчи сборных.

«Юри уже прилетел в Россию. У него всё хорошо», — приводит слова Кьюри Sport24.

21-летний Алберто перешёл в «Зенит» в январе нынешнего года из бразильского «Интернасьонала». В текущем сезоне РПЛ бразильский нападающий забил 2 мяча в четырёх проведённых матчах.

В 23-м туре чемпионата России «Зенит» отправится на выезд в Сочи, чтобы встреться с одноимённой командой. После 22 туров подопечные Сергея Семака лидируют в турнирной таблице, опережая московское «Динамо» на 5 очков.