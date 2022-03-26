Карпин рассказал о своей мечте

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился своей заветной мечтой.

«Чтобы не было смертей и был мир во всем мире», — сказал Карпин YouTube-каналу «МЯЧ Production».

Напомним, из-за того, что сборная России не допущена к международным матчам тренерский штаб национальной команды во главе с Карпиным решили провести учебно-тренировочный сбор в Новогоске.

Чемпионат России возобновится после международной паузы 1 апреля. После 22 туров в турнирной таблице лидирует «Зенит», набрав 48 очков, следом идет «Динамо» (43), тройку лидеров замыкает ЦСКА (42).