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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Карпин рассказал о своей мечте

26 Марта 2022 • 15:51 Комментировать (1)

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился своей заветной мечтой.

«Чтобы не было смертей и был мир во всем мире», — сказал Карпин YouTube-каналу «МЯЧ Production».

 Напомним, из-за того, что сборная России не допущена к международным матчам тренерский штаб национальной команды во главе с Карпиным решили провести учебно-тренировочный сбор в Новогоске.

Чемпионат России возобновится после международной паузы 1 апреля. После 22 туров в турнирной таблице лидирует «Зенит», набрав 48 очков, следом идет «Динамо» (43), тройку лидеров замыкает ЦСКА (42). 


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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России РПЛ
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