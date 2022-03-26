«Рубин» не интересуется Ахметовым

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский рассказал журналистам о том, что казанская команда не заинтересована в трансфере полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова.

Яровинский сказал Metaraitings.ru, что казанская команда не собиралась подписывать Ахметова зимой, так что слухам верить не стоит. Функционер отшутился, что зимой «Рубин» хотел подписать ещё и Криштиану Роналду, но португалец всё же отказался.

Напомним, что в услугах Ахметова заинтересован питерский «Зенит». В этом сезоне Ильзат провёл в РПЛ в составе «армейцев» 19 матчей, в которых забил один мяч и сделал три ассиста.