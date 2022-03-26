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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Рубин» не интересуется Ахметовым

26 Марта 2022 • 13:53 Комментировать

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский рассказал журналистам о том, что казанская команда не заинтересована в трансфере полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова.

Яровинский сказал Metaraitings.ru, что казанская команда не собиралась подписывать Ахметова зимой, так что слухам верить не стоит. Функционер отшутился, что зимой «Рубин» хотел подписать ещё и Криштиану Роналду, но португалец всё же отказался.

Напомним, что в услугах Ахметова заинтересован питерский «Зенит». В этом сезоне Ильзат провёл в РПЛ в составе «армейцев» 19 матчей, в которых забил один мяч и сделал три ассиста.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Рубин Российская Премьер-Лига Олег Яровинский Ильзат Ахметов
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