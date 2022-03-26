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Бегич решил приостановить контракт с «Рубином»

26 Марта 2022 • 13:39 Комментировать

Хорватский защитник «Рубина» Сильвие Бегич всё же решил приостановить контракт с казанской командой.

Как сообщает пресс-служба «Рубина», 28-летний хорватский футболист решил приостановить соглашение с казанским клубом до лета 2022 года. Напомним, что до этого из «Рубина» также ушли Андерс Дрейер, Хвича Кварацхелия, Филип Уремович и другие иностранные футболисты.

Напомним, что в этом сезоне Сильвие Бегич провёл в российском чемпионате в составе «Рубина» девять матчей, в которых получил пять жёлтых карточек и одну красную.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Российская Премьер-Лига Сильвие Бегич
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