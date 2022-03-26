Нигматуллин высказался о возможной продаже «Локомотива»

Известный российский экс-голкипер Руслан Нигматуллин высказался по поводу возможной продажи московского «Локомотива».

Нигматуллин сказал «РБ-Спорт», что всё к этому и шло, ведь руководству РЖД было всё равно на клуб. Экс-вратарь отметил, что никто из частных инвесторов не захочет вкладываться в столь неприбыльный бизнес. Руслан добавил, что вся надежда на то, что какая-нибудь государственная структура в итоге захочет купить «Локомотив».

Напомним, что на данный момент «железнодорожники» занимают лишь шестую строчку в турнирной таблице РПЛ.