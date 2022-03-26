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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гаджи Гаджиев: «Надеюсь, что мы скоро вернёмся к международным турнирам» эксклюзив

26 Марта 2022 • 12:48 Комментировать

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев в интервью «Евро-Футбол.Ру» рассказал о том, когда стоит ожидать возвращения российского футбола на мировую арену.

«Вообще прогнозы в этом плане я не даю, в плане исходов между двумя командами. Я не люблю говорить, что кто-то победит, я обычно говорю, что у одной команды есть шансы, у другой их нет.

Поэтому я не берусь за прогнозы никогда, не говоря уже о том, будет ли допущена Россия к Европе. Я бы очень хотел, чтобы это произошло. Почему? Потому что футбол, даже несмотря на то, что стадионы не заполняются так как, хотелось бы, постоянно на слуху и постоянно миллионы или сотни тысяч у телевизоров. Именно поэтому футбол – неотъемлемая часть жизни многомиллионной армии футбольных болельщиков.

Пусть они и критикуют выступление нашей сборной, но все равно болельщик всё время у экрана. А сейчас мы потеряли эти турниры, но, надеюсь, что мы скоро вернёмся к международным турнирам.

Что заставит ФИФА и УЕФА вернуть российский футбол на мировую арену? Безусловно, это решение политических вопросов, становление мира… Эти вещи будут определяющими.  К сожалению, футбол, как и другие виды спорта, – это инструмент в руках политиков.

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Евро-Футбол.Ру,
Гаджи Гаджиев
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