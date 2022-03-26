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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Экс-игрок «Кубани» Селин: «В СССР был железный занавес, но наши футболисты ездили в турне в Британию» эксклюзив

26 Марта 2022 • 10:39 Комментировать (1)

Бывший полузащитник «Кубани» Алексей Селин в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым высказался об изоляции российского футбола со стороны ФИФА и УЕФА.

- Когда российские команды смогут вернуться в международные турниры? Почему-то мне кажется, что нескоро. То, как с нами сейчас поступают, в одностороннем порядке лишают права участия в международных турнирах по разным видам спорта, не даёт предпосылок думать, что всё быстро восстановится. Но рано или поздно всё равно мы к чему-то придём.

Нужно приспосабливаться к новым условиям и не стоять на месте. В советское время был, как говорится, железный занавес, но, например, наши футболисты ездили в турне в Британию, а хоккеисты – в Северную Америку. Сейчас в тех же фигурном катании и лыжах у нас есть сильнейшие спортсмены в мире, поэтому без них международные турниры будут неполноценными.

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Евро-Футбол.Ру,
Чемпионат России РПЛ Алексей Селин
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