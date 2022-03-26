Кабелла: Мне было хорошо в «Краснодаре»

Французский экс-полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла рассказал журналистам, что весьма комфортно себя чувствовал в российской команде.

Кабелла сказал, что ему было очень хорошо в «Краснодаре», ведь он прекрасно ладил со всеми, от президента и до поваров. Реми отметил, что хотел вместе с «быками» выиграть трофеи, но обстоятельства сложились иначе. Француз добавил, что в данный момент он опустошён из-за случившегося, так как уходить, да ещё и таким образом, он точно не планировал.

Напомним, что в этом сезоне Реми Кабелла провёл в РПЛ 16 поединков, в которых забил четыре мяча и сделал шесть ассистов.