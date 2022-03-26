Итальянский наставник московского «Спартака» Паоло Ваноли и его помощники уже вернулись в Россию после паузы на матчи сборных.

Агент Андреа Д'Амико сказал Sport24, что итальянский тренер вместе со своими ассистентами уже прилетел в Москву. Агент отметил, что у Ваноли и его помощников отличное настроение, так что специалисты готовы продолжить работу в «Спартаке».

Напомним, что на данный момент спартаковцы под шефством Паоло Ваноли занимают девятую строчку в российском чемпионате. «Красно-белые» набрали лишь 27 очков в 22 матчах РПЛ.