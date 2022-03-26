Орлов о новом лимите: Смешно слышать об этом, ведь почти все легионеры уехали

Российский комментатор Геннадий Орлов высказался по поводу нового лимита на легионеров в российском футболе.

Орлов в эфире «Радио Зенит» сказал, что ему смешно слышать об этом, ведь сейчас почти все легионеры уехали из российского чемпионата и клубам будет просто тяжело набрать 13 иностранных игроков. Комментатор отметил, что российскому футболу нужно идти своим путём и сконцентрировать внимание на местных игроках и тренерах.

Напомним, что со следующего сезона команды РПЛ смогут заявлять на сезон 13 иностранных игроков, восемь из которых смогут одновременно выходить на поле.