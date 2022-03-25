Трансфер Бакаева в клуб из Топ-4 чемпионата Италии сорвался из-за ситуации на Украине

Телеграм-канал «КБ Телега» подтвердил, что полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев действительно мог продолжить карьеру в Италии.

«По моей информации, игрок «Спартака», не перешедший в Италию, это именно Зелимхан Бакаев. Информация стопроцентная. Представители игрока вели диалог с клубами из Испании, Италии и Бельгии. Если говорить конкретно об Италии, то Бакаевым интересовались минимум в четырёх клубах. Причём клубы с историей, располагающиеся в том числе в верхней половине таблицы и играющие в еврокубках. В одном из них Бакаева рассматривали как замену игроку Скуадры Адзурры.

Ну и, разумеется, контакты затухли из-за ситуации, развернувшейся между Россией и Украиной. К сожалению, сейчас переходы россиян в европейские клубы фактически невозможны. Даже если это Николай Рассказов, которым, разумеется, никто не интересовался», - говорится в сообщении.

В текущем сезоне Бакаев сыграл в чемпионате России 19 матчей в составе «Спартака», он записал на свой счет четыре голевые передачи.