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Трансфер Бакаева в клуб из Топ-4 чемпионата Италии сорвался из-за ситуации на Украине

25 Марта 2022 • 22:28 Комментировать

Телеграм-канал «КБ Телега» подтвердил, что полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев действительно мог продолжить карьеру в Италии.

«По моей информации, игрок «Спартака», не перешедший в Италию, это именно Зелимхан Бакаев. Информация стопроцентная. Представители игрока вели диалог с клубами из Испании, Италии и Бельгии. Если говорить конкретно об Италии, то Бакаевым интересовались минимум в четырёх клубах. Причём клубы с историей, располагающиеся в том числе в верхней половине таблицы и играющие в еврокубках. В одном из них Бакаева рассматривали как замену игроку Скуадры Адзурры.

Ну и, разумеется, контакты затухли из-за ситуации, развернувшейся между Россией и Украиной. К сожалению, сейчас переходы россиян в европейские клубы фактически невозможны. Даже если это Николай Рассказов, которым, разумеется, никто не интересовался», - говорится в сообщении.

В текущем сезоне Бакаев сыграл в чемпионате России 19 матчей в составе «Спартака», он записал на свой счет четыре голевые передачи.


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Серия А Зелимхан Бакаев
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