Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Павел Стипиди: «В РПЛ 90 процентов легионеров – смешные» эксклюзив

25 Марта 2022 • 21:56 Комментировать (1)

Российский футбольный селекционер и функционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил уровень легионеров Российской Премьер-лиги.

- Я не понимаю, зачем нужен новый лимит с 13 иностранцами в команде. Считаю, это опять будет ставить препон нашим футболистам. Вот «Краснодар» потерял больше всех легионеров, и что, он стал хуже играть? «Краснодар» идёт на пятом месте, а при легионерах в первой части сезона он был на 11-м.

Сегодня и раньше только 10 процентов всех легионеров Российской Премьер-лиги что-то из себя представляют, а остальные – футболисты смешные. Единственный клуб, который в последнее время взял более-менее нормальных легионеров, на которых могут равняться наши молодые ребята, это ЦСКА.

Приведу вам конкретный пример. Петрюс Бумаль. Вы знаете, в чемпионате Краснодарского края, даже в Кубке губернатора играют футболисты в тысячу раз сильнее Бумаля. Все смеялись, что «Урал» играет вдесятером. Григорий Иванов – достаточно опытный руководитель, и я не могу понять, как в «Урал» привели такого футболиста. Не знаю, может, его бесплатно туда засунули.

Команда с несколькими такими легионерами, как Бумаль, получала бы по 5-6 голов от наших пацанов из «Краснодара». Я достаточно много проработал в российском футболе как руководитель и специалист, меня вся страна знает. Если кто-то готов со мной поспорить, я готов, но заранее предупреждаю, что ни в одном аспекте не проиграю.

Уровень российского футбола не зависит от количества легионеров в клубах. Сразу говорю: российские агенты к иностранным футболистам непричастны. А то сейчас начнут рассказывать, что это они их привозят. Нет. Они таких легионеров в клубы не завозят, а если и завозят, то процента два, не больше, это я вам ответственно говорю. Российские агенты занимаются российскими игроками.

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Чемпионат России РПЛ Петрюс Бумаль Павел Стипиди
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Марта
22:28 · Россия. Премьер-лига
Трансфер Бакаева в клуб из Топ-4 чемпионата Италии сорвался из-за ситуации на Украине
21:45 · Россия. Премьер-лига
Плутник – о продаже «Локомотива»: «Бред, да и только»
21:34 · Россия. Премьер-лига
Конов – о существовании «Локомотива»: «Болельщики «Локо» могут выдыхать»
21:22 · Россия. Премьер-лига
Дмитрий Егоров: «Локомотив» заканчивает своё существование 1
21:12 · Россия. Премьер-лига
Правительство одобрило продажу ФК «Локомотив»
21:12 · Россия. Премьер-лига
Совет директоров ЦСКА провел встречу с футболистами
20:23 · Россия. Премьер-лига
Зарема высказалась о новом лимите на легионеров в РПЛ
19:26 · Россия. Премьер-лига
Сафонов считает, что «Краснодар» может стать Топ-клубом
19:08 · Россия. Премьер-лига
Карпин: «В этой сборной сильнейшие футболисты, с которыми я работал»
19:01 · Россия. Премьер-лига
Карпин предложил досрочно завершить сезон 2
18:59 · Россия. Премьер-лига
Карпин: «Краснодар» и «Ростов» ездят на матчи РПЛ на поезде, спортивный принцип в уже нарушен» 1
18:53 · Россия. Премьер-лига
Сафонов: «С Фарке мог получиться самый сильный «Краснодар» в истории»
18:38 · Россия. Премьер-лига
Сафонов о возможном переходе из «Краснодара» в «Зенит»
18:27 · Россия. Премьер-лига
Сафонов опроверг финансовые проблемы в «Краснодаре»
18:01 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА отказался продавать Ахметова в «Рубин»
Все новости
Рекомендуем