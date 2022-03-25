Российский футбольный селекционер и функционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил уровень легионеров Российской Премьер-лиги.

- Я не понимаю, зачем нужен новый лимит с 13 иностранцами в команде. Считаю, это опять будет ставить препон нашим футболистам. Вот «Краснодар» потерял больше всех легионеров, и что, он стал хуже играть? «Краснодар» идёт на пятом месте, а при легионерах в первой части сезона он был на 11-м.

Сегодня и раньше только 10 процентов всех легионеров Российской Премьер-лиги что-то из себя представляют, а остальные – футболисты смешные. Единственный клуб, который в последнее время взял более-менее нормальных легионеров, на которых могут равняться наши молодые ребята, это ЦСКА.

Приведу вам конкретный пример. Петрюс Бумаль. Вы знаете, в чемпионате Краснодарского края, даже в Кубке губернатора играют футболисты в тысячу раз сильнее Бумаля. Все смеялись, что «Урал» играет вдесятером. Григорий Иванов – достаточно опытный руководитель, и я не могу понять, как в «Урал» привели такого футболиста. Не знаю, может, его бесплатно туда засунули.

Команда с несколькими такими легионерами, как Бумаль, получала бы по 5-6 голов от наших пацанов из «Краснодара». Я достаточно много проработал в российском футболе как руководитель и специалист, меня вся страна знает. Если кто-то готов со мной поспорить, я готов, но заранее предупреждаю, что ни в одном аспекте не проиграю.

Уровень российского футбола не зависит от количества легионеров в клубах. Сразу говорю: российские агенты к иностранным футболистам непричастны. А то сейчас начнут рассказывать, что это они их привозят. Нет. Они таких легионеров в клубы не завозят, а если и завозят, то процента два, не больше, это я вам ответственно говорю. Российские агенты занимаются российскими игроками.