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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Экс-игрок «Кубани» Селин: «У Заремы хорошая идея с новым турниром, в него можно пригласить белорусские клубы» эксклюзив

25 Марта 2022 • 21:48 Комментировать

Бывший полузащитник «Кубани» Алексей Селин в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился своим мнением о расширении РПЛ, моратории на вылет, лимите на легионеров и «Краснодаре».

- Я считаю, что расширение РПЛ сейчас не стало бы хорошим вариантом. Я и раньше был против этого, говорил об этом где-то два года назад. В России нет стольких клубов для Премьер-лиги. Мы помним, что бывали случаи, когда по ходу сезона команды в РПЛ испытывали финансовые трудности, а те, кто занимали первые места в ФНЛ, не выходили в Премьер-лигу. Я думаю, мы ещё не дозрели до расширения.

Буквально перед разговором с вами прочитал предложение Заремы Салиховой организовать отдельный турнир из 8 команд. Неплохая идея. Сразу пошли отзывы, что «Спартак», идущий на 9-м месте, не попадёт в эти соревнования. Так вы смотрите шире. Можно сделать большее число участников, а ещё пригласить в этот турнир белорусские клубы. Либо увеличить число матчей в сезоне за счёт реорганизации формулы Премьер-лиги.

Мораторий на вылет – вообще абсурдная идея. Придумывать такие изменения по ходу чемпионата – это даже не смешно. Введение моратория привело бы к утере спортивной составляющей для команд из второй половины Премьер-лиги и верхней части ФНЛ. Команды в первой лиге тоже ставят задачи, у них тоже есть бюджеты, и они тоже приглашают соответствующих игроков, а теперь им скажут, что никто в Премьер-лигу не попадает?

Что касается легионеров, то они уходят из многих клубов, поэтому команды здесь находятся в более-менее равных условиях. Лимит сейчас трудно обсуждать. Сложно сказать, актуален он теперь или нет. Во всяком случае, это не самый острый вопрос для обсуждения. «Краснодар» благодаря своим молодым воспитанникам хорошо справился с оттоком легионеров, набрав 3 очка в 7 матчах.

Хочется, чтобы «Краснодар» не развалился, достойно провёл остаток чемпионата и закрепился как минимум в пятёрке, а то и поборолся бы за тройку. Это шанс для молодых игроков проявить себя на уровне Премьер-лиги. Когда, если не сейчас? Я верю в ребят и в Александра Сторожука.  Надеюсь, футболисты тоже верят в тренера и владельца клуба, а вкупе с этим выполнение установки на игру и самоотдача – слагаемые успеха «Краснодара».

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Евро-Футбол.Ру,
Чемпионат России РПЛ Алексей Селин Зарема Салихова
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