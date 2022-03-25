Совет директоров ЦСКА провел встречу с футболистами

Максим Орешкин, глава совета директоров ЦСКА, лично встретился с футболистами и обсудил текущую ситуацию.

Издание «РБ-Спорт» сообщает, что несколько недель назад между футболистами и менеджментом состоялся откровенный диалог. Орешкин затронул ряд вопросов, включая тяжелую ситуацию, финансовое положение и оплату труда разными способами. ЦСКА гарантировал всем игрокам стабильную зарплату.

Недавно гендиректор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что ЦСКА выплачивает футболистам деньги по текущем курсу в российской валюте и не совершает никаких переводов через Казахстан.