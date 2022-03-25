Карпин предложил досрочно завершить сезон

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин считает, что спортивный принцип в РПЛ был нарушен и нужно досрочно завершить текущий сезон.

«Если спортивный принцип нарушен, давайте завершать сезон. Но это все надо же проводить для болельщиков, спонсоров», - сказал Карпин журналистам.

Напомним, клубы РПЛ на общем собрании в своем большинстве проголосовали за мораторий на вылет и увеличение количества в лиге до 18 команд. Но, на исполкоме РФС все две инициативы не были одобрены и чемпионат продолжиться согласно изначальному регламенту и формату.