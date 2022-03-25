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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Карпин: «Краснодар» и «Ростов» ездят на матчи РПЛ на поезде, спортивный принцип в уже нарушен»

25 Марта 2022 • 18:59 Комментировать

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин считает, что в РПЛ уже нарушен спортивный принцип.

«Краснодару» и «Ростову» нужно каждые 2 недели ездить на поезде. Я уже это прочувствовал. А кому-то летать можно. Это уже нарушение спортивного принципа. Представьте, если бы все эти действия происходили на границе у Петербурга. И их иностранцы уехали бы. И «Динамо» с ЦСКА в трех очках. Тогда бы в «Зените» что говорили?» - сказал Карпин Журналистам.

Напомним, клубы РПЛ на общем собрании в своем большинстве проголосовали за мораторий на вылет и увеличение количества в лиге до 18 команд. Но, на исполкоме РФС все две инициативы не были одобрены и чемпионат продолжиться согласно изначальному регламенту и формату.


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Валерий Карпин Сборная России РПЛ
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