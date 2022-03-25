Сафонов: «С Фарке мог получиться самый сильный «Краснодар» в истории»

Матвей Сафонов, голкипер «Краснодара», рассказал о предыдущем тренерском штабе клуба.

«С Фарке у нас могла быть лучшая команда в истории «Краснодара». У нас был первый тренерский штаб, который подходил с особым трепетом к тактической подготовке. У него очень много идей. Мы прорабатывали тактические заготовки. У нас была дополнительная свобода действий, когда нам разрешали просто творить на поле.

Когда вернулись со сборов, Фарке объяснил, что ситуация очень тяжелая. Границы закрываются, с семьей видеться он больше не сможет. В итоге он самостоятельно дал понять, что уйдет из «Краснодара» — сказал Сафонов изданию «Чемпионат».