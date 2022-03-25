Сафонов о возможном переходе из «Краснодара» в «Зенит»

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов в очередной раз ответил на вопросы относительно своего перехода в «Зенит» либо другой клуб РПЛ.
— В конце прошлого года ты дал шикарное интервью, намекнул, что Акинфеев не достиг максимума.
— У меня с Игорем прекрасные отношения. Уважаю этого футболиста. Любое дело можно сделать лучше. Голкиперы из России должны ориентироваться на него, но достигнутая планка — не максимальный результат в карьере.
— «Краснодар» теперь летает на самых обыкновенных самолетах. Что скажешь?
— Не проблема. Некоторые аэропорты закрыты, здесь появляются вопросы. Добираться будем так, как можем.
— «Зенит» в очередной раз хочет оформить твой переход. Каждое трансферное окно говорят о том, что Сафонов уйдет в «Зенит». Уже получил предложение?
— Нет. Ко мне никто не обращался.
— Есть желание попробовать себя в другом клубе?
— Сегодня вряд ли. Нет смысла.
Сафонов ответил на вопросы журналистов издания "Чемпионат".