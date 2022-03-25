Зарема о турникетах для стадиона за 200 млн рублей: «Важно рабочие места сохранить или новые железки?»

Зарема Салихова продолжает активно критиковать решения правительственных органов. В этот раз супруга владельца «Спартака» высказалась по поводу установки турникетов на «Открытие Банк Арене». Недавно стало известно, что МВД потребовал установить новые варианты, а действующие не подходят.

«Сегодня нас обязали установить новые турникеты, которые обойдутся в 200 млн рублей. О чем можно говорить? Мы думаем, как сохранить рабочие места и не начать процесс сокращения сотрудников, а нас заставляют тратить деньги на какие-то конструкции. В нашем государстве важны люди или железки?».