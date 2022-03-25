Экс-футболист «Спартака» Андрей Тихонов о расширении РПЛ

Экс-футболист «Спартака» Андрей Тихонов высказал свое мнение о расширении лиги.

«Расширять РПЛ до 18 или 20 команд? Какая разница вообще? Сегодня 16 клубов в России со стабильным финансовым положением набрать очень сложно. Вспомните пример «Тамбова». Сначала команда зашла в лигу, прошла проверки, был бюджет. Пришла середина сезона, деньги закончились. И это было докризисное время. В итоге насобирали денег просто для того, чтобы они доиграли сезон. Сегодня нужно определиться с инфраструктурой и стабильным финансированием. Если денег нет, смысл расширять лигу до 18 клубов?» — сказал Тихонов изданию «Чемпионат».