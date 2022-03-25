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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Экс-футболист «Спартака» Андрей Тихонов о расширении РПЛ

25 Марта 2022 • 17:46 Комментировать (2)

Экс-футболист «Спартака» Андрей Тихонов высказал свое мнение о расширении лиги.

«Расширять РПЛ до 18 или 20 команд? Какая разница вообще? Сегодня 16 клубов в России со стабильным финансовым положением набрать очень сложно. Вспомните пример «Тамбова». Сначала команда зашла в лигу, прошла проверки, был бюджет. Пришла середина сезона, деньги закончились. И это было докризисное время. В итоге насобирали денег просто для того, чтобы они доиграли сезон. Сегодня нужно определиться с инфраструктурой и стабильным финансированием. Если денег нет, смысл расширять лигу до 18 клубов?» — сказал Тихонов изданию «Чемпионат».


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