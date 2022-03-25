Судья Иванов допустил ошибку на матче «Нижний Новгород» - «Спартак», не удалив Гоцука

Пресс-служба РФС сообщила на официальном сайте об ошибке главного арбитра Сергея Иванова на матче 22-го тура РПЛ, в котором защитник «Нижнего Новгорода» Кирилл Гоцук нанес травму Айртону.

Данное решение вызвано тем, что защитник «Нижнего» угрожал здоровью футболиста с применением чрезмерной силы с нанесением травмы сопернику.

Напомним, на последних секундах первого тайма Гоцук пошел в стык с Айртоном и нанес защитнику «Спартака» травму, после чего бразилец покинул поле на носилках. Иванов в свою очередь после этого момента не зафиксировал фол, а дал свисток на перерыв.