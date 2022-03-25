Гинер думал об увольнении Березуцкого в январе

Журналист Иван Карпов прокомментировал ситуацию, которая находилась в клубе. В частности, речь о решении Евгения Гинера уволить главного тренера Алексея Березуцкого.

Изменить мнение функционера помог председатель совета директоров ЦСКА — Максим Орешкин. Он уговорил Березуцкого остаться в команде на тренерской должности, а Гинера не делать поспешных выводов.

Долгое время Евгений Гинер вел переговоры о назначении на пост главного тренера Сергея Реброва, который на тот момент работал в «Ференцвароше». В итоге договориться не удалось, а Березуцкий стал альтернативной заменой.

В январе Гинер и Бабаев приняли решение назначить на пост главного тренера ЦСКА Марко Николича, который только-только покинул «Локомотив». Орешкин снова отстоял позицию Березуцкого.