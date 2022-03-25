Зарема Салихова: «Кто же будет смотреть нашу лигу?»

Жена владельца московского «Спартака» Зарема Салихова продолжает критиковать решение государства относительно нового лимита на легионеров.

«Наконец было принято правильное решение, которое сегодня уже попросту не актуально. Попробуйте по текущему курсу рубля и в таких условиях изоляции пригласить качественного легионера. Молодой и перспективный? И такие к нам теперь не пойдут.

Следующий вопрос: кто будет смотреть нашу лигу? Сколько шансов у наших ребят поиграть в Европе? Александр Кокорин, ты поиграй там за нас всех» — сказала Селихова изданию «Спорт-Экспресс».