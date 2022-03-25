Аршавин назвал клубы РПЛ с лучшей академией

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин в очередной раз высказался о российском футболе. Экс-нападающий петербургской команды и лондонского «Арсенала» назвал клубы РПЛ с лучшей академией.

«Какая академия в России на данный момент является самой сильной? Если судить структуру игры, мое мнение — «Зенит». Это флагман. Все команды у нас достаточно быстро действуют на поле и принимают решение. Если судить по количеству воспитанников, которые находятся во взрослом футболе, «Локомотив» впереди нас.

Скажу так: «Зенит» и «Краснодар» — лучшие. Здесь превосходная инфраструктура, тяжело соревноваться с предложенными условиями» — сказал Аршавин изданию «Спорт день за днём».