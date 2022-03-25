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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Павел Стипиди: «Я не угнетаю женщин, но не уверен, что Зарема разбирается в футболе» эксклюзив

25 Марта 2022 • 16:06 Комментировать

Бывший арбитр ФИФА и футбольный функционер Павел Стипиди в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал медийную активность Заремы Салиховой.

- Я считаю, что уважающая себя женщина не должна лезть в то, в чём она не разбирается. Есть комнатные журналисты, которые поют Зареме дифирамбы и говорят, что она очень сильно разбирается в футболе, но я, честно говоря, не уверен, что она в нём разбирается. Я не угнетаю женщин, но футбол – игра специфическая, это совсем другое. Это не баскетбол, не волейбол, не шахматы и не гимнастика.

Хоть в каком-то клубе АПЛ есть женщина, которая после каждого тура выражает недовольство судейством и всем остальным и для которой всё это проходит? В «Челси» есть Марина Грановская – очень сильный специалист на самом деле. И она нигде ничего в прессе не говорит, хотя «Челси» и проигрывал, и выигрывал, и сегодня у них ситуация сложная. А здесь – Зарема всё знает про всех футболистов и судей, сколько команд должно играть в Премьер-лиге и так далее.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Чемпионат России РПЛ Павел Стипиди Зарема Салихова
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