Салихова заявила, что успех «Спартака» в Европе связан тем, что команду судили не российские арбитры

Зарема Салихова считает, что удачное выступление «Спартака» в Лиге Европы связано с тем, что команду судили иностранные арбитры.

В интервью «Спорт-Экспрессу» Салихова заявила, что в успехе московской команды на международной арене является то, что там судят не российские арбитры. Жена владельца «Спартака» в частности имеет ввиду российских арбитров Виталия Мешкова и Сергея Иванова.

«Спартак» на групповом этапе Лиги Европы занял первое место, обойдя в квартете «Наполи», «Лестер» и «Легию». Таким образом, команда вышла в 1/8 финала турнира, но из-за санкций УЕФА красно-белые не смогли продолжить борьбу за трофей.