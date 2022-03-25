Российский футбольный селекционер и функционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил решение исполкома РФС не увеличивать Российскую Премьер-лигу до 18 команд со следующего сезона и не вводить мораторий на вылет клубов в ФНЛ по итогам текущего чемпионата.

- То, что РФС не увеличило число команд в РПЛ и не ввело мораторий на вылет, это правильно. Иначе был бы маразм. Спортивный стимул должен оставаться. Раз в регламенте написано, что две команды вылетают из Премьер-лиги, а две играют стыковые матчи, значит, так и должно быть. Если мы нормальные люди в своей стране, а я считаю, что мы нормальные люди, то мы должны уважать регламент и законы.

В СССР играло 16 команд в высшей лиге, хотя страна была больше. И это не мешало советскому футболу развиваться. Если сравнить, то уровень российского футбола даже рядом не состоит с ним по всем показателям. Сборная СССР играла гораздо лучше нынешней сборной России, а чемпионат Советского Союза был вторым в Европе после английского.

Но люди или не знают этого, или делают вид, что не знают. Журналисты у нас не рассказывают, какие футболисты играли в то время, зато распинаются, какие сейчас великие исполнители в тех же «Динамо» и «Локомотиве».