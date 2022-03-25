Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Павел Стипиди: «Расширение РПЛ и мораторий на вылет стали бы маразмом» эксклюзив

25 Марта 2022 • 12:40 Комментировать

Российский футбольный селекционер и функционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил решение исполкома РФС не увеличивать Российскую Премьер-лигу до 18 команд со следующего сезона и не вводить мораторий на вылет клубов в ФНЛ по итогам текущего чемпионата.

- То, что РФС не увеличило число команд в РПЛ и не ввело мораторий на вылет, это правильно. Иначе был бы маразм. Спортивный стимул должен оставаться. Раз в регламенте написано, что две команды вылетают из Премьер-лиги, а две играют стыковые матчи, значит, так и должно быть. Если мы нормальные люди в своей стране, а я считаю, что мы нормальные люди, то мы должны уважать регламент и законы.

В СССР играло 16 команд в высшей лиге, хотя страна была больше. И это не мешало советскому футболу развиваться. Если сравнить, то уровень российского футбола даже рядом не состоит с ним по всем показателям. Сборная СССР играла гораздо лучше нынешней сборной России, а чемпионат Советского Союза был вторым в Европе после английского.

Но люди или не знают этого, или делают вид, что не знают. Журналисты у нас не рассказывают, какие футболисты играли в то время, зато распинаются, какие сейчас великие исполнители в тех же «Динамо» и «Локомотиве».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Чемпионат России РПЛ Павел Стипиди
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Марта
12:14 · Россия. Премьер-лига
«Милан» интересуется Кварацхелией
11:20 · Россия. Премьер-лига
Стал известен лучший игрок РПЛ по итогам февраля и марта
10:52 · Россия. Премьер-лига
Полузащитник ЦСКА может летом перебраться в «Зенит»
10:28 · Россия. Премьер-лига
Тренером месяца в РПЛ стал Алексей Березуцкий
09:51 · Россия. Премьер-лига
Стал известен автор лучшего гола в РПЛ в феврале-марте
09:39 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Рубина» Салуквадзе: Хвиче психологически было трудно в казанском клубе
08:41 · Россия. Премьер-лига
Аршавин рассказал о дедовщине в «Зените»
08:24 · Россия. Премьер-лига
Экс-арбитр Николаев считает, что Гоцук заслуживал удаления в матче со «Спартаком»
00:40 · Россия. Премьер-лига
Языджи повлиял на легионеров в ЦСКА
24 Марта
21:18 · Россия. Премьер-лига
Сёмин назвал главное дарование российского футбола
20:14 · Россия. Премьер-лига
Терюшков: «Я против иностранцев в РПЛ» 1
19:27 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Уремович вернётся в «Рубин»
19:20 · Россия. Премьер-лига
Наумов: «Хвича давно хотел уйти. Ему идти-то некуда, особо никто не берёт»
19:17 · Россия. Премьер-лига
Мамаев близок к возвращению в общую группу
18:38 · Россия. ФНЛ
Эвакуированные семьи из Донбасса побывали на стадионе «Факела»
Все новости
Рекомендуем