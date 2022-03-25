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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Милан» интересуется Кварацхелией

25 Марта 2022 • 12:14 Комментировать

«Милан» интересуется полузащитником «Рубина» Хвичей Кварацхелией, сообщает PianetaMilan.

Ожидается, что «россонери» подпишут нового вингера в случае продажи Анте Ребича летом. «Милан» уже проявлял интерес к полузащитнику «Рубина» ранее, но запрашиваемая цена в 30 миллионов евро не устроила итальянский клуб.

Кварацхелия имеет контракт с российским клубом до 30 июня 2024 года, но в настоящее время находится в аренде у грузинского «Динамо Батуми». Уточняется, что летом цена на 21-летнего футболиста может снизиться до 15 миллионов евро.

Полузащитник провел в чемпионате России 19 матчей, забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Рубин Хвича Кварацхелия
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