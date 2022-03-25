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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Лахиялов: «Легион Динамо» может не доиграть сезон, спонсор объявил о прекращении сотрудничества» эксклюзив

25 Марта 2022 • 11:49 Комментировать

Экс-нападающий «Терека» (ныне «Ахмат») и махачкалинского «Анжи» Шамиль Лахиялов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым, комментируя изменение лимита на легионеров в РПЛ, рассказал о финансовых проблемах махачкалинского «Легиона Динамо», в котором он является президентом клуба. Сыграв 20 матчей и набрав 28 очков, «Легион» идёт на 8-м месте в турнирной таблице группы 1 ФНЛ-2.

- Комментировать лимит в то время, когда легионеры массово покидают наш чемпионат, не совсем резонно. В РФС должны обсуждать, как помочь командам в непростой ситуации, когда финансовая составляющая большинства клубов пошатнулась. Вчера главный спонсор «Легиона Динамо» объявил нам о том, что прекращает сотрудничество, в связи с чем перед нами остро встал вопрос о возможности доиграть сезон. И я думаю, мы не одни такие. Что касается лимита, то его вопрос в данное время не стоит остро. Как показывает практика на примере «Краснодара», без легионеров играть можно. А в случае, если российские клубы и на следующий сезон не допустят в еврокубки, вопрос лимита вообще можно будет отложить в дальний ящик, потому что качественные легионеры не поедут в чемпионат, откуда не будет возможности попасть в еврокубки.

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Евро-Футбол.Ру,
Чемпионат России Шамиль Лахиялов РПЛ Легион Динамо ФНЛ-2
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