Экс-нападающий «Терека» (ныне «Ахмат») и махачкалинского «Анжи» Шамиль Лахиялов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым, комментируя изменение лимита на легионеров в РПЛ, рассказал о финансовых проблемах махачкалинского «Легиона Динамо», в котором он является президентом клуба. Сыграв 20 матчей и набрав 28 очков, «Легион» идёт на 8-м месте в турнирной таблице группы 1 ФНЛ-2.

- Комментировать лимит в то время, когда легионеры массово покидают наш чемпионат, не совсем резонно. В РФС должны обсуждать, как помочь командам в непростой ситуации, когда финансовая составляющая большинства клубов пошатнулась. Вчера главный спонсор «Легиона Динамо» объявил нам о том, что прекращает сотрудничество, в связи с чем перед нами остро встал вопрос о возможности доиграть сезон. И я думаю, мы не одни такие. Что касается лимита, то его вопрос в данное время не стоит остро. Как показывает практика на примере «Краснодара», без легионеров играть можно. А в случае, если российские клубы и на следующий сезон не допустят в еврокубки, вопрос лимита вообще можно будет отложить в дальний ящик, потому что качественные легионеры не поедут в чемпионат, откуда не будет возможности попасть в еврокубки.