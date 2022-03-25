Стал известен лучший игрок РПЛ по итогам февраля и марта

Турецкий полузащитник столичного ЦСКА Юсуф Язиджи вполне ожидаемо был назван лучшим игроком российского чемпионата по итогам февраля и марта.

25-летнего турецкого футболиста признали лучшим и болельщики, и эксперты РПЛ и канала «Матч Премьер». Напомним, что в четырёх матчах российской лиги Язиджи успел отметиться шестью забитыми мячами. «Армейцы» же выиграли все четыре матча, в которых турецкий игрок принимал участие.

В московский ЦСКА Юсуф Язиджи перебрался этой зимой из французского «Лилля». «Армейцы» пока занимают третью строчку в турнирной таблице.